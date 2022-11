MACENZO CHEZ MAURICE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

MACENZO CHEZ MAURICE, 26 novembre 2022 19:00, Nantes. Samedi 26 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 De 19h à 2h Dj Nantais, animateur de l’emission Oldies But Goodies sur Prun 92FM. Ses selections vont de la soul funk au disco funken passant par la deep et le jazz funk, avec un faible pour les metissages musicaux entre ces sonorites et les musiques bresiliennes, Dj Macenzo a le don d’envouter le dancefloor. CHEZ MAURICE 14 cours Sully, 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 19h00 à 23h59

