dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Power Trio de pur Rock ‘N’ Roll, fondé en 2006 à Châtellerault.

Avec plus de 600 concerts à son actif, des tournées en France et dans toute l’Europe, et même chez nos voisins russes. Basé sur les berges vendéennes, Heaven’s Colt vous embarque dans un déluge de riffs endiablés, de refrains entêtants et vous fait vivre un show inoubliable en live. Nico le Pirate vogue avec son équipage à bord du galion Rock ‘N’ Roll.

Guitare / chant : Nico le Pirate

Batterie / chant : Pierrot

CHEMIN DE TRAVERSE 2 bis rue Bon Secours, 44000 Nantes

