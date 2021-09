Nantes château des ducs de bretagne Loire-Atlantique, Nantes Protest Songs (Jeanne Added, Camélia Jordana, Raphaële Lannadère, Sandra Nkaké) château des ducs de bretagne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Protest Songs (Jeanne Added, Camélia Jordana, Raphaële Lannadère, Sandra Nkaké) château des ducs de bretagne, 14 septembre 2021 20:00, Nantes. Mardi 14 septembre, 20h00 Sur place Tarif unique : 25€ (places assises en placement libre) https://lelapinblanc.festik.net/protest-songs/1 La rencontre de Jeanne Added, Camélia Jordana, Raphaële Lannadère, et Sandra Nkaké http://www.lelapinblanc.orgs voix pour un concert exceptionnel** «L» a longtemps chanté en choeur. Bien avant d’écrire des chansons, elle a passé des années à apprendre des chants polyphoniques venus du monde entier. En 2018, elle invite Jeanne Added, Camélia Jordana et Sandra Nkaké lors d’une carte blanche à la Maison de la Poésie (Paris). Par la complicité de leurs quatre voix tressées, elles forment une sororité chantante, joyeuse, brute.

Ensemble, elles imaginent un répertoire a cappella de «Protest songs» pour chanter et raconter, dans plusieurs langues, des histoires de luttes contre les discriminations, les ségrégations, l’injustice. Parce qu’en ces temps particuliers, il leur semble indispensable de se rassembler, et de s’unir, autour de chants qui parlent des invisibles, des minorités, des combats à mener. De Joan Baez à Aimé Césaire, elles entendent faire raisonner et vibrer ces voix nobles qui protestent contre l’oppression. Camélia Jordana, Raphaële Lannadère et Sandra Nkaké : chant ; Jeanne Added : chant, basse. Tarif unique : 25€ (places assises en placement libre)

Note du Lapin Blanc : Concert solidaire ! Tous les bénéfices sont reversés à SOS Méditerranée billets, infos : www.lelapinblanc.org château des ducs de bretagne 4 place marc elder, nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique mardi 14 septembre – 20h00 à 21h30

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu château des ducs de bretagne Adresse 4 place marc elder, nantes Ville Nantes Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville château des ducs de bretagne Nantes