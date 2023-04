Exposition photographique – Tan Fè Tan, Tan Kité Tan château des ducs de bretagne Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Exposition photographique – Tan Fè Tan, Tan Kité Tan château des ducs de bretagne, 22 avril 2023 08:30, Nantes. Exposition photographique de Sylvain Demange présentée en extérieur dans les douves du château des Ducs de Bretagne du 22 avril au 17 mai 2023. 22 avril et 17 mai 1 Exposition photographique – Tan Fè Tan, Tan Kité Tan Exposition photographique présentée en extérieur dans les douves du château des Ducs de Bretagne du 22 avril au 17 mai 2023. L’exposition « Tan fè tan, tan kité tan », une expression qui nous vient du créole et qui signifie « le temps fait son oeuvre », est une exposition des photographies de Sylvain Demange. Des Antilles à l’hexagone, cette exposition invite à nous questionner sur les héritages d’une histoire collective française : l’histoire de l’esclavage colonial. Avec des photos en noir et blanc, mêlant portraits et images de vestiges, réalisés à Nantes, en Martinique et en Guadeloupe, le photographe Sylvain Delange met en lumière les traces encore perceptibles ou ressenties de cette histoire. Grâce à des tirages très grand format, nous nous projetons, à travers l’objectif de Sylvain Demange, sur les lieux photographiés et au plus près des personnes photographiées. À découvrir en entrée libre et gratuite jusqu’au 18 mai 2023 ! Exposition photographique de Sylvain Demange, proposée par Les Anneaux de la Mémoire en partenariat avec l’association Mémoire de l’Outre-Mer. Plus d’infos sur : https://www.anneauxdelamemoire.org/ château des ducs de bretagne 4 place marc elder, nantes Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique

