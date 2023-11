Week-end Bach – Concert #2 – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes CHAPELLE DE L’IMMACULEE Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Week-end Bach – Concert #2 – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes

Date: 23 mars 2024, 17:00
Lieu: CHAPELLE DE L'IMMACULEE, Cathédrale de Nantes
Tarif: 21.9 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour ce concert exceptionnel à Nantes, Café Zimmermann propose de découvrir une playlist imaginaire composée des œuvres coups de cœur du grand Johann-Sebastian Bach… Autour du violon subtil de Pablo Valetti et du clavecin inspiré de Céline Frisch, Café Zimmermann nous propulse au cœur de la musique de Bach mais aussi à proximité des formes et effectifs instrumentaux que Bach lui-même affectionnait particulièrement.

