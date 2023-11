Week-end Bach – Concert #1 – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes CHAPELLE DE L’IMMACULEE, 22 mars 2024, NANTES.

Week-end Bach – Concert #1 – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes CHAPELLE DE L’IMMACULEE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands luthistes, Manuel de Grange convie son public à entrer au cœur de la résonance des instruments à cordes qu’il joue comme soliste, en musique de chambre ou en continuo. Il nous propose pour ce concert en solo une relecture au luth de la musique de Bach. Poétique et intime, Manuel de Grange nous invite avec précision et finesse à saisir toute la subtilité de la musique instrumentale de JS Bach et de SL Weiss, en faisant chanter son luth. Musique Sacrée Cathédrale de Nantes Musique Sacrée Cathédrale de Nantes

Votre billet est ici

CHAPELLE DE L’IMMACULEE NANTES rue Malherbe Loire-Atlantique

16.8

EUR16.8.

Votre billet est ici