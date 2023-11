Marathon de Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes, 20 avril 2024, Nantes.

2024-04-20

Horaire : 21:30

Gratuit : non Inscription des coureurs sur marathondenantes.com

42e édition les 20 et 21 avril 2024. Le départ de chacune des 4 courses aura lieu aux Nefs des Machines de l’Île. Samedi 20 avril 2024 : Les Foulées de l’éléphant, 10 km survoltés dans les rues de Nantes – Départ à 21h307000 dossards disponibles, à partir de 19 € Dimanche 21 avril 2024 : Le Semi-Marathon, les 21 km les plus prisés de l’Ouest – Départ à 8h156000 dossards disponibles, à partir de 32 € Le Marathon, le challenge ultime de 42,195 km – Départ à 9h154000 dossards disponibles, à partir de 49 € Le Marathon Relais Entreprises, l’épreuve pour partager un moment sportif entre collègues – Départ à 9h15Par équipe de 4 coureurs, sur le même parcours que le Marathon individuelÉpreuve limitée à 350 équipes, 360 € HT / équipe Tous les participants s’élanceront en plein coeur de ville, à travers les plus belles rues de Nantes exclusivement réservées pour l’occasion. Les coureurs et le public vont une nouvelle fois faire vibrer la Cité des Ducs de Bretagne au rythme de la course à pied !

