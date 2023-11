À flot d’airain – Dominique Blais Nantes Centre et Quartiers Nantes, 4 janvier 2024, Nantes.

2024-01-04

Malgré leur portée symbolique et leur présence marquante dans le paysage urbain, les clochers des églises nantaises ne sonnent que lors de certaines fêtes ou cérémonies. « À Flot d’airain » renoue avec l’annonce sonore du temps, toutes les heures, de 9h à 21h.Au milieu de l’agitation de la ville, cette invitation à la méditation crée un moment de pause bienvenu dans le rythme effréné du quotidien. Les tintements des cloches, réintroduits dans leur fonction civile, donnent un sens au temps qui passe, incitant chacun à s’accorder avec le rythme de la vie. Dans les douves du Château des ducs de Bretagne, l’annonce des heures est rendue visible avec « À toute volée ». En collaboration avec l’Abbaye royale de Fontevraud, ce projet, alliant patrimoine et art contemporain, est présenté en suspension sur l’eau. Quatre cloches en airain, dont les décors ont été créés par des artistes pour l’Abbaye, s’intègrent harmonieusement dans la partition de Dominique Blais. Les réverbérations sonores de leurs tintements sur l’eau renforcent le lien entre la ville et le fleuve qui la façonne. Deux concertos se détachent de cette partition globale à l’échelle de la ville. Quelques minutes avant le moment d’impact, les cloches des églises de Nantes se font entendre par vagues. Plusieurs mouvements sonores s’opèrent furtivement d’ouest en est. Ces tintements parcourant les berges de Loire préfigurent une réplique plus ample. Tels deux solistes au cœur de l’épicentre, les cloches de la basilique Saint-Nicolas (répliquées passerelle Schœlcher) et de l’église Sainte-Croix (répliquées pont Haudaudine) jouent avec les queues de réverbération des cloches. Elles émettent des tonalités introduisant progressivement des sons évoquant la Loire, créant ainsi une atmosphère étrange et envoûtante. La vague se retire ensuite progressivement en volées, à l’image d’une onde de marée de la Loire pour rejoindre successivement chaque extrémité de la ville. Plusieurs expériences d’écoute sont proposées aux visiteurs : de façon localisée, au pied des édifices (place du Change, douves du château), depuis les rues où l’on pourra entendre les cloches plus éloignées ou de manière plus étendue en se rapprochant du fleuve. Points d’écoute à 13h13 et à 17h17, tous les jours :Place du Change, Place Sainte-Croix, Place Félix Fournier, Douves du Château, Passerelle Schoelcher.Dans le cadre du Voyage en hiver (du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024)

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000