Cet évènement est passé Semaines d’animations sportives pendant les vacances – Ville de Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Semaines d’animations sportives pendant les vacances – Ville de Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes, 25 décembre 2023, Nantes. du 26 décembre 2023 au 5 janvier 2024

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-02 –

Gratuit : oui sur inscription du 26 décembre 2023 au 5 janvier 2024 Qui dit vacances scolaires dit vacances sportives puisque les équipes de l’animation sportive municipale de la Ville de Nantes ont concocté deux semaines d’activités sportives. De quoi occuper, gratuitement, les 8-17 ans ! Du mardi au vendredi de chaque semaine, des rendez-vous leur sont donnés dans chacun des quartiers.L’encadrement de ces activités est assuré par des éducatrices et éducateurs de l’animation sportive municipale. Parmi les rendez-vous et selon les quartiers :- sorties à la patinoire, à la piscine, au skatepark,- tournoi de babyfoot, de badminton,- gymnastique, arts du cirque, accro gym,- escalade, grimpe ludique,- roller,- rink hockey, basket, futsal… Le matériel spécifique est prête par la Ville de Nantes. Retrouvez le programme par quartier et les contacts pour les inscriptions sur metropole.nantes.fr/animation-sportive Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44000 Lieu Nantes Centre et Quartiers Adresse . Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Nantes Centre et Quartiers Nantes Latitude 47.218371 Longitude -1.553621 latitude longitude 47.218371, -1.553621

Nantes Centre et Quartiers Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/