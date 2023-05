Festival Variations – Musiques pour piano et claviers Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Billetterie Le festival Variations propose pendant plusieurs jours de multiples concerts pour mettre en valeur la richesse créative du clavier dans le domaine des musiques classiques, jazz, électroniques, expérimentales, improvisées ou traditionnelles. Variations se positionne comme le festival où les artistes qui imaginent la musique de demain rencontrent les figures tutélaires des musiques du passé et où tous les publics – éclairés, amateurs et néophytes mais avant tout, curieux – peuvent faire l’expérience d’une programmation éclectique, riche en surprises et découvertes.Rendez-vous du 28 mars au 9 avril 2023 au lieu unique, à Stereolux, à la Chapelle de l’Immaculée, au Musée d’arts de Nantes, aux Salons Mauduit, au Cinématographe, à la Maison de l’Europe, aux Ateliers de Bitche, au Pannonica, et sur l’Erdre (croisière). Consultez le programme. Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

