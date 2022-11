STABAR CASCABEL Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

STABAR CASCABEL, 26 novembre 2022 20:00, Nantes. Samedi 26 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Habitué du cascabel depuis des années, stabar revient pour le festival bar bars. Depuis plusieurs années, ce groupe nantais continue de sillonner les routes de France et d’Europe avec toujours plus d’énergie et l’envie de faire voyager sa musique.

C’est d’abord le goût du bon mot associé à la bonne note qui amène ce groupe à vouloir être toujours plus éclectique, énergique, pour un rendu singulier. En s’engageant dans ses textes, Stabar détourne des sujets sensibles en proposant une vision originale, et tente d’exposer son opinion sans l’imposer, sans juger, tout en amenant son public à se laisser porter. C’est en mêlant un Reggae Énergique à la fraicheur des Musiques du Monde que Stabar se pose en électron libre au cœur des Musiques Actuelles. CASCABEL 1 rue Kervégan 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 20h00 à 21h30

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CASCABEL Adresse 1 rue Kervégan 44000 Nantes Ville Nantes lieuville CASCABEL Nantes Departement Loire-Atlantique

CASCABEL Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

STABAR CASCABEL 2022-11-26 was last modified: by STABAR CASCABEL CASCABEL 26 novembre 2022 20:00 CASCABEL Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique