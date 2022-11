CARTE BLANCHE INUÏT CAFK Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

CARTE BLANCHE INUÏT CAFK, 25 novembre 2022 21:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Du fun, de l’enjaille et du plaisir seront les maîtres mots de ce jeudi soir. CARTE BLANCHE INUÏT

21H – Cavalier King Charles & Raggamuffin1991 (DJ Set, Nantes, Techno / Pop)

22H – Francis Michel Ange & Stéphane Burn. (Live, Miami, Fraté Pop)

23H – Robock (Live, Nantes, Rock, Kraut, Techno)

+ guests CAFK 2 Rue Bossuet, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Ce bar convivial au long comptoir propose des soirées mix, des bières pression, des rhums et des expositions. vendredi 25 novembre – 21h00 à 23h59

Détails Heure : 21:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CAFK Adresse 2 Rue Bossuet, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville CAFK Nantes Departement Loire-Atlantique

CAFK Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

CARTE BLANCHE INUÏT CAFK 2022-11-25 was last modified: by CARTE BLANCHE INUÏT CAFK CAFK 25 novembre 2022 21:00 CAFK Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique