ALBANE HABANS CAFÉ SUR COUR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

ALBANE HABANS CAFÉ SUR COUR, 24 novembre 2022 18:00, Nantes. 24 – 26 novembre Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Durée de l’Exposition : 31/10/22 au 25/11/22 Albane Habans, graphiste et illustratrice nantaise travaillant en free-lance depuis 7 ans.

Elle décide alors de se lancer dans un projet de financement participatif sur la ville de Nantes afin de lancer une gamme de produits d’autour d’une illustration à colorier représentant Nantes au trait en noir et blanc. Viennent ensuite des illustrations sur les villes de France et du monde ! https://www.albaneh.fr

https://www.facebook.com/AlbaneHab

https://www.instagram.com/albaneh/ CAFÉ SUR COUR 9 place Louis Daubenton, 44100 Nantes 44100 Nantes Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 18h00 à 23h30

vendredi 25 novembre – 18h00 à 23h30

samedi 26 novembre – 18h00 à 23h30

Détails Heure : 18:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CAFÉ SUR COUR Adresse 9 place Louis Daubenton, 44100 Nantes Ville Nantes lieuville CAFÉ SUR COUR Nantes Departement Loire-Atlantique

CAFÉ SUR COUR Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

ALBANE HABANS CAFÉ SUR COUR 2022-11-24 was last modified: by ALBANE HABANS CAFÉ SUR COUR CAFÉ SUR COUR 24 novembre 2022 18:00 CAFÉ SUR COUR Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique