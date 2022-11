MESS AROUND BUCK MULLIGAN’S Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

MESS AROUND BUCK MULLIGAN’S, 25 novembre 2022 21:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 De Nate King Cole à Ray Charles, en passant par des rythmes jazz de la nouvelle Orléans, le quartet Mess Around vous propulse sans complexe et avec toute son énergie au cœur de la musique rhythm and blues américaine des années 40-50. BUCK MULLIGAN’S 12 rue du Château, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 21h00 à 22h30

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu BUCK MULLIGAN'S Adresse 12 rue du Château, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville BUCK MULLIGAN'S Nantes Departement Loire-Atlantique

BUCK MULLIGAN'S Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

MESS AROUND BUCK MULLIGAN’S 2022-11-25 was last modified: by MESS AROUND BUCK MULLIGAN’S BUCK MULLIGAN'S 25 novembre 2022 21:00 BUCK MULLIGAN'S Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique