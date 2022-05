Un Mondo di Sole Belle de Jour Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Un Mondo di Sole Belle de Jour, 7 novembre 2020 10:30, Nantes. Samedi 7 novembre 2020, 10h30 Sur place Plein tarif : 15e/duo parent/enfant, 18e/trio ou Tarif solidaire 8/duo, 11e/trio programmation@belledejour.org « Un mondo di sole » est une promenade poétique chantée dans la vie d’un enfant. Naître, rencontrer un papillon, s’étonner sous la pluie, grandir! Dans une langue d’ici et une d’ailleurs. Spectacle très jeune public Belle de Jour 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique samedi 7 novembre 2020 – 10h30 à 11h15

Détails Heure : 10:30 - 11:15 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Belle de Jour Adresse 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Belle de Jour Nantes Departement Loire-Atlantique

Belle de Jour Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Un Mondo di Sole Belle de Jour 2020-11-07 was last modified: by Un Mondo di Sole Belle de Jour Belle de Jour 7 novembre 2020 10:30 Belle de Jour Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique