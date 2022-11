RAMÓ BELLE DE JOUR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Chant naïf sur boucles chaudes, texte doux et boîtes à rythmes. En studio, Ramó raconte les inquiétudes d’une époque, d’une voix d’enfant qui voudrait tout recommencer. En concert les machines haussent le ton et les influences électroniques prennent le dessus pour livrer un set intense. BELLE DE JOUR 4 place du 51è Régiment d’Artillerie, 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 22h00 à 23h30

