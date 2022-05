Projection – Deux films documentaires de Werner Herzog Belle de Jour Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Projection – Deux films documentaires de Werner Herzog Belle de Jour, 28 octobre 2020 20:30, Nantes. Mercredi 28 octobre 2020, 20h30 Sur place Payant 4 euros programmation@belledejour.org Deux films insensés qui vont vous surprendre et vous faire rire : La Soufrière, 1977 (31’) & Gasherbrum, la montagne lumineuse, 1984 (46’) Les ascensions Belle de Jour 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique mercredi 28 octobre 2020 – 20h30 à 21h45

