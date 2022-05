Mood Belle de Jour Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mood Belle de Jour, 5 mars 2020 21:00, Nantes. Jeudi 5 mars 2020, 21h00 Sur place Entrée libre sur réservation (car jauge limitée) programmation@belledejour.org Alternative / Pop / Ethnic / Electronic “Quelque part entre Björk, Kate Bush & Lisa Gerrard, la musique de Mood tisse des ponts oniriques entre chanson, musique des mondes d’Orient et electronic. Mood joue de sa voix multiple, d’instruments traditionnels indiens, pyre ne ens et e lectroniques. Elle partage ge ne reusement son amour de chanter la vie dans ses chansons e crites principalement en français.” Pour écouter & voir : Venus (1er extrait du nouvel album “L’Appel”) : Mood solo live @ FIP Mood “De L’avant” Attention jauge très limitées, pensez à réserver votre place en envoyant un mail à programmation@belledejour.org. Entrée au prix libre. Belle de Jour 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique jeudi 5 mars 2020 – 21h00 à 22h00

