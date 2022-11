GEOFFREY LE GOAZIOU BELLE DE JOUR, 23 novembre 2022 21:00, Nantes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

A travers une folk scintillante et minimaliste, inspirée par les sonorités de Nick Drake, Jeff Buckley ou encore d’Andy Shauf, Geoffrey Le Goaziou partage sa vision du monde dans un univers duveteux, cru et tranquille.

Chanteur du groupe Amelast et membre du collectif Folk Station, le songwriter autodidacte à sorti son premier album Somewhere Quiet le 22 avril 2022. Avec pour seuls compagnons sa guitare et sa voix magnétique, Geoffrey invite au calme, aux souvenirs et à l’introspection dans des moments profondément intimistes, poétiques et lumineux. Une ode à la vie, à l’amour et à la simplicité d’un artiste sincère et talentueux en quête de sens.

BELLE DE JOUR 4 place du 51è Régiment d’Artillerie, 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

