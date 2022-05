Concert So Lune Belle de Jour Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Concert So Lune Belle de Jour, 28 novembre 2020 19:00, Nantes. Samedi 28 novembre 2020, 19h00 Sur place Tarif : 5 euros programmation@belledejour.org Le duo So Lune combine de manière insolite le jeu d’un violoncelle acoustique et les sonorités des musiques électroniques. “Éclosion d’une complicité musicale entre un frère et une sœur, So Lune allie le jeu sensible de l’acoustique aux battements des machines. Explorateur de terres fusionnantes, le duo combine avec une juste désinvolture les cordes émotives du violoncelle aux musiques électroniques. ” Belle de Jour 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique samedi 28 novembre 2020 – 19h00 à 20h45

