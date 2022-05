Atelier “Kit soins cosmétiques” par La Cosmétiquerie Belle de Jour Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier “Kit soins cosmétiques” par La Cosmétiquerie Belle de Jour, 5 décembre 2020 10:30, Nantes. Samedi 5 décembre 2020, 10h30 Sur place 40€ Vous souhaitez apprendre à faire votre démaquillant, votre gommage corps et votre baume à lèvres (vegan ou pas) ? C’est dans le joli lieu de vie “Belle de jour”, à proximité de Saint Donatien, que j’aurai le plaisir de vous proposer ponctuellement un atelier “Kit soins cosmétiques”.

Vous souhaitez apprendre à faire votre démaquillant, votre gommage corps et votre baume à lèvres (vegan ou pas) ?

Réservez votre place pour cet atelier ! Fabriquez vos soins, repartez avec vos créations personnalisées et les recettes (pour pouvoir reproduire chez vous) Belle de Jour 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique samedi 5 décembre 2020 – 10h30 à 11h30

Détails Heure : 10:30 - 11:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Belle de Jour Adresse 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Belle de Jour Nantes Departement Loire-Atlantique

Belle de Jour Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Atelier “Kit soins cosmétiques” par La Cosmétiquerie Belle de Jour 2020-12-05 was last modified: by Atelier “Kit soins cosmétiques” par La Cosmétiquerie Belle de Jour Belle de Jour 5 décembre 2020 10:30 Belle de Jour Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique