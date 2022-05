Atelier dédié aux livres aux mots et à la voix Belle de Jour Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier dédié aux livres aux mots et à la voix Belle de Jour, 3 novembre 2020 20:30, Nantes. Mardi 3 novembre 2020, 20h30 Sur place 7 euros 0603127269 Donnez de la voix et essayez- vous à des jeux de lectures insolites et participatives Mise en Bouche Belle de Jour 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique mardi 3 novembre 2020 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Belle de Jour Adresse 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Belle de Jour Nantes Departement Loire-Atlantique

Belle de Jour Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Atelier dédié aux livres aux mots et à la voix Belle de Jour 2020-11-03 was last modified: by Atelier dédié aux livres aux mots et à la voix Belle de Jour Belle de Jour 3 novembre 2020 20:30 Belle de Jour Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique