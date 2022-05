Atelier de peinture sur céramique pas Cwtch Belle de Jour, 18 novembre 2020 14:00, Nantes.

Mercredi 18 novembre 2020, 14h00 Sur place De 10.5€ à 15.5€ info@cwtch-atelierceramique.fr

Le concept est simple : on choisit une faïence (personnage, animal, mug ou autre), et pour la décorer on se laisse guider par Marion – et par ses propres envies !

Envie de faire découvrir la peinture sur faïence à votre enfant ? Avec les ateliers CWTCH c’est désormais possible !

Le concept est simple : on choisit une faïence (personnage, animal, mug ou autre), et pour la décorer on se laisse guider par Marion – et par ses propres envies !

Les formes disponibles varient alors n’hésitez pas à demander si vous désirez une faïence particulière (un dinosaure, un camion, une grenouille, une étoile, un mug, un chat, un coquetier…). Si elle est en stock Marion vous l’apportera ?

A noter : pour que la magie s’opère et que les objets deviennent aux couleurs vives, et brillants, il faut qu’ils soient émaillés et cuits à 1000°C dans un four à céramiques. Les pièces seront donc récupérables au plus tard le 13 mai à l’atelier CWTCH (24 Rue Armand Brossard, 44000 Nantes).

Belle de Jour 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

mercredi 18 novembre 2020 – 14h00 à 15h30