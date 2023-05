Concert à Nantes : Les 4 Saisons de Vivaldi, Requiem de Mozart, Ave Maria de Caccini Basilique Saint Nicolas Nantes, 26 mai 2023 20:30, Nantes.

Un concert plein d’émotions avec les plus belles œuvres de musique classique & baroque Vendredi 26 mai, 20h30 1

La musique fait du bien à votre âme ! Telle est la devise de l’Ensemble Musicâme France. Des musiciens doués se réunissent autour d’une passion commune, celle du plaisir de jouer la musique classique en musique de chambre et de prendre des responsabilités de soliste. L’ensemble donne des concerts dans les plus beaux monuments : églises, basiliques et cathédrales de toutes les grandes villes de France : Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Lille. Partout où ils se produisent, ils savent communiquer la joie et soulever l’enthousiasme des mélomanes !

Nous vous invitons à vivre une expérience musicale inoubliable au sein de la Basilique Saint-Nicolas. Cette magnifique église située au cœur de Nantes, construite au XVIIe siècle est connue pour son architecture néo-gothique, avec une impressionnante façade ornée de sculptures et de vitraux colorés. Un concert à la Basilique Saint-Nicolas est un must-see lorsque vous êtes à Nantes !

Basilique Saint Nicolas Nantes Place Félix Fournier Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique