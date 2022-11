SALYAA KA BARONS PERCHES Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

SALYAA KA BARONS PERCHES, 25 novembre 2022 22:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 22h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Salyaa Ka est une DJ nantaise grande amatrice de groove et ne connaissant aucune limite à l’influence artistique. Elle est très appréciée pour son approche délicate du mix, sa soif obsédante du rythme, ses nappes musicales, mélodieuse, envoûtante, ardente et cadencée. Elle ne s’enferme pas dans une catégorie rigide, bien que sa signature sonore soit une sélection chaude et optimiste. Elle est capable de changer de vibe et de jouer un set Techno raffiné, dénichant des perles de l’électro, pour les mélanger délicatement aux styles Afro Caribéen, Kuduro, sa polyvalence est une bénédiction, la propulsant au rang d’interprète capable de s’imposer dans divers environnements. Ses sets sont des cocktails aux combinaisons multiples qui vous font vibrer la colonne vertébrale et font battre le coeur. BARONS PERCHES 22 quai de Versailles, 44000 Nantes 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 22h00 à 23h59

