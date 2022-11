CARIBOMBO BARONS PERCHES, 25 novembre 2022 20:00, Nantes.

Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Né d’un père colombien et d’une mère vénézuélienne, Carlos « Caribombo » Guillen est un percussionniste, DJ et producteur originaire de Maracaibo, au Venezuela. Dès le début de sa carrière, Caribombo a collaboré avec de nombreux artistes talentueux du monde entier. Mélangeant et associant les rythmes sud-américains et africains, Caribombo crée un univers sonore puissant et diversifié où la cumbia, le dembow, l’afro-beat et l’afro-house se marient sans effort.

https://www.caribombo.com/

BARONS PERCHES 22 quai de Versailles, 44000 Nantes 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

vendredi 25 novembre – 20h00 à 22h00