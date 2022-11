CHENESKY BAR DU COIN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Originaire de Nantes, Thibault est un hyperactif de l?exploration sonore. Apres avoir oeuvré au sein de plusieurs groupes : Freak it out (rock fusion), Crimetime (rock psyché), Leviathan (math-rock) il fonde Chyneski en 2015 et est rejoint par le trompettiste Maxime Pelé en 2016.House, Techno, Acid, musique du monde ? Avec Chyneski, vous aurez tout Ça à la fois. Ce mélange des styles offre une véritable épopée électronique à laquelle il est difficile de résister BAR DU COIN 21 rue de la Juiverie, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 21h00 à 23h30

