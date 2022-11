W&W’S BAIN ROUGE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 21h-01h Duo de dj’s nantais formés à Ibiza en 2018.

Leur petit plus, ils jouent essentiellement en vinyles de la house musique.

Ils ont écumé les spots cool de l’île blanche pendant 2 ans : Eden ibiza, Enigma beach club, Tulp beach club, Can Pa, Wild Bird, Es paradise, Malanga, Ibiza Rock Bar, Veto…

Ils se retrouvent ce soir à Nantes pour une soirée bien haute en couleurs… W&W’S aka Will Ika & Wilfried Music BAIN ROUGE 7 allée de la Maison Rouge, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 21h00 à 23h59

