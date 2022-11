MOHMEH CHAMPION BAIN ROUGE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

MOHMEH CHAMPION BAIN ROUGE, 26 novembre 2022 20:30, Nantes. Samedi 26 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Mohméh Champion, jeune guitariste guinéen, offre une musique ouest africaine ancestrale urbanisée et fusionnée avec d’autres styles musicaux comme le jazz, le latin ou la funk. Elle fait la passerelle entre la musique traditionnelle mandingue et la celle des autres continents. Un combo qui va laisser des traces, une soirée découverte à ne pas rater. Mohméh Champion : chant, guitare

J.P Claude : clavier

Aidje tafial : batterie

Leo Lecloarec Saxophone

Percy Louis : basse.

Sylvain Couget :Percussions cœur BAIN ROUGE 7 allée de la Maison Rouge, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu BAIN ROUGE Adresse 7 allée de la Maison Rouge, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville BAIN ROUGE Nantes Departement Loire-Atlantique

BAIN ROUGE Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

MOHMEH CHAMPION BAIN ROUGE 2022-11-26 was last modified: by MOHMEH CHAMPION BAIN ROUGE BAIN ROUGE 26 novembre 2022 20:30 BAIN ROUGE Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique