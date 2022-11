VAL QUE DALLE AUX P’TITS JOUEURS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

VAL QUE DALLE AUX P’TITS JOUEURS, 25 novembre 2022 20:30, Nantes. Vendredi 25 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Val Que Dalle nous propose la création d’un 4 titres, tiré d’une intensité déraisonnable et percutante. Une création décomplexée mélangeant l’électronique moderne et charmée par l’influence des années 80. Une poésie délirante en français, bien qu’agrémentée d’un titre en franglais. L’EP se veut être l’expression sensuelle entre la peau et la sculpture bakélite, éveillant à elle seule les sens d’une séduction composite. AUX P’TITS JOUEURS 23 rue du Port Guichard, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu AUX P'TITS JOUEURS Adresse 23 rue du Port Guichard, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville AUX P'TITS JOUEURS Nantes Departement Loire-Atlantique

AUX P'TITS JOUEURS Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

VAL QUE DALLE AUX P’TITS JOUEURS 2022-11-25 was last modified: by VAL QUE DALLE AUX P’TITS JOUEURS AUX P'TITS JOUEURS 25 novembre 2022 20:30 AUX P'TITS JOUEURS Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique