ANDY L.HAWKINS ATOMIC’S CAFÉ Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

ANDY L.HAWKINS ATOMIC’S CAFÉ, 24 novembre 2022 20:00, Nantes. Jeudi 24 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Andy L. Hawkins est un auteur compositeur et chanteur de rock. il est accompagné sur scène du Power trio The Army! Son énergie sa musique et son jeu de scène font l’unanimité. ATOMIC’S CAFÉ 6 cours Olivier de Clisson, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique

0249093244 jeudi 24 novembre – 20h00 à 21h30

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu ATOMIC'S CAFÉ Adresse 6 cours Olivier de Clisson, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville ATOMIC'S CAFÉ Nantes Departement Loire-Atlantique

ATOMIC'S CAFÉ Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

ANDY L.HAWKINS ATOMIC’S CAFÉ 2022-11-24 was last modified: by ANDY L.HAWKINS ATOMIC’S CAFÉ ATOMIC'S CAFÉ 24 novembre 2022 20:00 ATOMIC'S CAFÉ Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique