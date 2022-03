Exposition F A C E – Atelier Alain Le Bras – Nantes Atelier Alain Le Bras, 8 avril 2022 18:00, Nantes.

8 – 30 avril Sur place Entrée libre

Emmanuelle Bec ● Célina Guiné

Emmanuelle Bec ● Célina Guiné

——————–

Vernissage vendredi 8 avril à partir de 18h

Exposition ouverte du 9 au 30 avril – 11h/19h

——————–

F A C E est la deuxième exposition ensemble de travaux d’Emmanuelle Bec et Célina Guiné.

Elle fait suite à “Larsen bruits blancs” qui s’est déroulée en octobre 2021 aux Ateliers de la Ville en Bois à Nantes.

Les artistes investissent les volumes atypiques de l’Atelier Alain Le Bras avec trois installations, une photographie, une œuvre graphique, sept lithographies et une micro-édition.

Leur intention est de faire face au réel et de poser leurs pièces dans un face à face silencieux.

Les corps sont toujours à l’œuvre, au travers de tissus peints suspendus rappelant l’idée du vêtement, ou du drap blanc brodé servant de dispositif de prise de vue du petit doigt de pied des membres du public participant.

Les œuvres d’Emmanuelle Bec et Célina Guiné se confrontent au présent dans leurs possibilités de mouvements relationnels. Elles intègrent le sentiment de la perte en consolidant la forme. Les tissus peints de Célina Guiné se construisent autour d’un corps absent. Le tas de lettres adhésives “Exte” d’Emmanuelle Bec est vu comme une mue du texte “C’est une matrice” de l’exposition précédente.

Nous traversons le sentiment de perte dans tous les moments de nos vies où nous avons à faire des choix et à vivre des renoncements ou des adieux. Nous nous exposons alors dans nos positionnements et nos fragilités et nous vacillons.

F A C E, plus radicale que “Larsen bruits blancs”, pose cette question : se permettre la vulnérabilité, est-ce une forme de courage ?

Atelier Alain Le Bras 10 rue Malherbe 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

vendredi 8 avril – 18h00 à 22h00

samedi 9 avril – 11h00 à 19h00

dimanche 10 avril – 11h00 à 19h00

lundi 11 avril – 11h00 à 19h00

mardi 12 avril – 11h00 à 19h00

mercredi 13 avril – 11h00 à 19h00

jeudi 14 avril – 11h00 à 19h00

vendredi 15 avril – 11h00 à 19h00

samedi 16 avril – 11h00 à 19h00

dimanche 17 avril – 11h00 à 19h00

lundi 18 avril – 11h00 à 19h00

mardi 19 avril – 11h00 à 19h00

mercredi 20 avril – 11h00 à 19h00

jeudi 21 avril – 11h00 à 19h00

vendredi 22 avril – 11h00 à 19h00

samedi 23 avril – 11h00 à 19h00

dimanche 24 avril – 11h00 à 19h00

lundi 25 avril – 11h00 à 19h00

mardi 26 avril – 11h00 à 19h00

mercredi 27 avril – 11h00 à 19h00

jeudi 28 avril – 11h00 à 19h00

vendredi 29 avril – 11h00 à 19h00

samedi 30 avril – 11h00 à 19h00