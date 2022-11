VENICE BEACH ARLETTE CAFE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

VENICE BEACH ARLETTE CAFE, 24 novembre 2022 18:00, Nantes. Jeudi 24 novembre, 18h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Le duo VENICE BEACH est toujours chaud pour venir embraser les dancefloors et après Miami, Paris, Tunis & Madrid ils seront de retour à Nantes pour les plus grands amateurs de NU-DISCO.

Entre Productions et Edits, ce duo intimiste reste un incontournable. ARLETTE CAFE 12 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 18h00 à 23h59

Détails Heure : 18:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu ARLETTE CAFE Adresse 12 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville ARLETTE CAFE Nantes Departement Loire-Atlantique

ARLETTE CAFE Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

VENICE BEACH ARLETTE CAFE 2022-11-24 was last modified: by VENICE BEACH ARLETTE CAFE ARLETTE CAFE 24 novembre 2022 18:00 ARLETTE CAFE Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique