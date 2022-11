LOWBASS // DL-T ARLETTE CAFE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

LOWBASS // DL-T ARLETTE CAFE, 25 novembre 2022 18:00, Nantes

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 LOWBASS

Dj et productrice nantaise et passionnée par la techno, LOWBASS décide de se mettre à la MAO avant de se mettre au MIX. Membre active Elle revendique dans sa musique toutes les nuances de BOOM BOOM. DL-T

Dj et producteur nantais, DL-T aime jouer une musique explosive et imprévisible. Entre ELECTRO, BREAKBEAT & TECHNO, il prend plaisir à emmêler les genres pour des sets vibrants et polyvalents.

ARLETTE CAFE
12 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes

vendredi 25 novembre – 18h00 à 23h59

