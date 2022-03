L’histoire en images : l’esclavage Archives départementales de Loire Atlantique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’histoire en images : l’esclavage Archives départementales de Loire Atlantique, 12 mai 2022 18:00, Nantes. Jeudi 12 mai, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite Conférence-performance sur le thème de l’esclavage. Six historiennes et historiens décryptent et commentent une image de leur choix pendant 7 minutes chrono sur le thème de l’esclavage. Cette conférence-performance permet, dans un format dynamique, de mieux faire connaître les différentes réalités des traites, des esclavages et des émancipations. Traduction simultanée LSF. Avec l’association Culture LSF. www.anneauxdelamemoire.org / www.crhia.fr En partenariat avec le CRHIA et Nantes Université.

Programmation culturelle dans le cadre du colloque international “Esclavages, des traites aux émancipations, trente ans de recherches historiques” Archives départementales de Loire Atlantique 6 rue de Bouillé, Nantes, Loire-Atlantique 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique jeudi 12 mai – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Archives départementales de Loire Atlantique Adresse 6 rue de Bouillé, Nantes, Loire-Atlantique Ville Nantes lieuville Archives départementales de Loire Atlantique Nantes Departement Loire-Atlantique

Archives départementales de Loire Atlantique Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

L’histoire en images : l’esclavage Archives départementales de Loire Atlantique 2022-05-12 was last modified: by L’histoire en images : l’esclavage Archives départementales de Loire Atlantique Archives départementales de Loire Atlantique 12 mai 2022 18:00 Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique