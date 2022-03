Les scandinaves et la traite négrière, 17e- début 19e siècle Archives départementales de Loire Atlantique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les scandinaves et la traite négrière, 17e- début 19e siècle Archives départementales de Loire Atlantique, 10 mai 2022 18:00, Nantes. Mardi 10 mai, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite Conférence d’Eric Schnakenbourg, Professeur en histoire moderne à Nantes Université, CRHIA Entre la fin du 17e siècle et les premières décennies du 19e siècle, les Danois et les Suédois, comme les autres Européens, participent à la traite négrière. Ce trafic stimule la fondation de comptoirs en Afrique et de colonies aux Antilles et a un réel impact sur les productions nationales et les échanges atlantiques des deux pays du Nord. Une conférence d’Éric Schnakenbourg : Professeur d’Histoire moderne à Nantes Université. Directeur du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique (C.R.H.I.A.). Membre du comité de pilotage de l’axe 4 du LaBex EHNE (Écrire une Histoire Nouvelle de l’Europe). anneauxdelamemoire.org / www.crhia.fr Programmation culturelle dans le cadre du colloque international “Esclavages, des traites aux émancipations, trente ans de recherches historiques” Archives départementales de Loire Atlantique 6 rue de Bouillé, Nantes, Loire-Atlantique 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique mardi 10 mai – 18h00 à 19h00

