Gratuit : non Le festival du jeu vidéo est de retour à la Maison de quartier de l’Ile, du samedi 9 au jeudi 14 avril 2022 ! A l’initiative des espaces numériques de l’Accoord, ce festival consacré aux jeux vidéos rassemble toutes les générations autour de contenus variés et ludiques. Au programme : Retrogaming avec consoles de jeux et bornes d’arcade Réalité virtuelle : casques VR HTC Vive, Oculus Quest Jeux musicaux (Just Dance), espace consacré au jeu Overcooked Tournois de jeux vidéos : Mario Kart, Wii Bowling, jeux en réseau Exposition sur l’histoire des jeux vidéos Tous les jours de 14h à 18h Gratuit Maison de quartier de l’Ile adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

