Nantes Mediatheque jacques demy Loire-Atlantique, Nantes Nantes à l’aube du 20e siècle Mediatheque jacques demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nantes à l’aube du 20e siècle Mediatheque jacques demy, 19 septembre 2021, Nantes. Nantes à l’aube du 20e siècle

Mediatheque jacques demy, le dimanche 19 septembre à 14:30

L’histoire d’un livre : Nantes en dix-neuf cent ———————————————– De la commande par un industriel nantais et amateur d’art Alphonse Lotz-Brisonneau, à un graveur Auguste Lepère, jusqu’à la sortie de l’ouvrage le 31 décembre 1900, l’histoire d’un livre d’artiste.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

L’histoire d’un livre d’artiste qui réunit cinquante neuf gravures sur cuivre et sur bois d’ Auguste Lepère Mediatheque jacques demy 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Mediatheque jacques demy Adresse 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Mediatheque jacques demy Nantes