Les affiches et programmes du Clou ———————————- Au tournant du 20e siècle, une partie de la bourgeoisie nantaise aime paraître en société en fréquentant le cercle artistique du Clou. Quoique le Clou cultive la discrétion voire le secret, il s’autorise régulièrement une certaine publicité, en particulier par l’édition d’affiches et programmes illustrés. Nous vous invitons à les découvrir.

Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Découvrez les affiches et programmes illustrés, édités au début du 20e siècle par le Clou, cercle artistique nantais. Mediatheque jacques demy 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

