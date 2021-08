Nantes Mediatheque jacques demy Loire-Atlantique, Nantes Nantes à l’aube du 20e siècle Mediatheque jacques demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les cartes postales du fonds Chapeau ———————————— François Chapeau est né à Nantes en 1863. Sa passion pour la photographie va faire de lui un précieux témoin de l’histoire de Nantes à travers des séries de cartes postales qu’il édite et que sa famille a légué à la Bibliothèque. Présentation par l’association des Cartophiles du Pays Nantais.

Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

L’association des cartophiles du pays nantais présente les séries éditées par François Chapeau et le plaisir de chacun à les collectionner. Mediatheque jacques demy 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

