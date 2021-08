Nantes Mediatheque jacques demy Loire-Atlantique, Nantes Nantes à l’aube du 20e siècle Mediatheque jacques demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nantes à l’aube du 20e siècle Mediatheque jacques demy, 18 septembre 2021, Nantes. Nantes à l’aube du 20e siècle

Mediatheque jacques demy, le samedi 18 septembre à 15:00

Rencontre avec le photographe de la bibliothèque ———————————————— Á la bibliothèque municipale le photographe numérise les documents patrimoniaux afin de favoriser leur diffusion au profit de tous. Il vous présente l’enjeu de son travail et sa passion pour la photographie patrimoniale.

Sur inscription (limité à 10 personnes). Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Découvrez le métier du photographe à la Bibliothèque municipale de Nantes. Mediatheque jacques demy 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Mediatheque jacques demy Adresse 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Mediatheque jacques demy Nantes