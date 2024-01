Fête foraine de Printemps Nantes, lundi 22 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 –

Gratuit : non Tout public

La fête foraine de Nantes s’installe sur l’esplanade du Cours St Pierre du 30 mars au 21 avril 2024.

Centre Ville Nantes 44000