Cours de bande dessinée Ados Nantes, jeudi 11 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-11 17:00 – 19:00

Gratuit : non 60 € pour le stage Inscription : maisonfumetti.fr

Stage de bande dessinée, animé par Gerald Notamy, destiné aux jeunes praticien·e·s amateur·ice·s désirant apprendre et approfondir leur travail autour de la bande dessinée. Cours dès 10/11 ans 6 séances les jeudis de 17h à 19h – du 14 mars au 18 avril 2024

Nantes 44000

http://www.maisonfumetti.fr/ contact@maisonfumetti.fr 0252107052 https://www.maisonfumetti.fr/stage-ado-2024/