Le Voyage permanent – Coeur historique – Visite guidée Nantes, 24 mars 2024, Nantes.

2024-03-24

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)Réservations :- www.levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel)

Visite guidée Le Voyage à Nantes.Découverte de l’histoire et d’une sélection des oeuvres pérennes du Voyage à Nantes.Cette visite suit la ligne verte tracée au sol, véritable marque-page en mouvement qui se faufile en cœur de ville et invite à ne rien manquer du parcours du Voyage à Nantes : les étapes culturelles, les principaux monuments et ses œuvres d’art à ciel ouvert. Du Château des ducs de Bretagne au cours Cambronne, Nantes révèle son histoire, son patrimoine, son architecture et ses incontournables. Durée : 2h. Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

Centre-ville Nantes 44000