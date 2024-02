Odysséa Nantes Nantes, dimanche 17 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-17 08:00 – 14:00

Gratuit : non Tarifs d’inscription : – 10 km chronométré : 16 ans et + : 19 € – 5 km Course : 8 à 15 ans : 10 € / 16 ans et + : 16 €- 5 km Marche : 5 à 15 ans : 10 € / 16 ans et + : 16 € – 1 km Enfants : 5 à 12 ans : 8 € Inscription : odyssea.info

En 2024, Odysséa revient à Nantes pour une 18e édition. Odysséa vous propose un événement sportif solidaire, à but caritatif, en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Sous la forme de courses et marches à pied, nous proposons 4 distances : – Un 10 km course chronométré – Un 5 km course non chronométré – Un 5 km marche non chronométré – Un 1 km enfants « Je cours pour Maman » En 2023, grâce à la mobilisation de 16 500 participants, ainsi que le soutien de nos fidèles partenaires et bénévoles, ce sont 151 000 € qui ont été collectés et qui seront reversés à ces 3 acteurs locaux de la lutte contre le cancer du sein : – 100 000 € à l’ICO (Institut de Cancérologie de l’Ouest) – 45 000 € au Comité de la Ligue Contre le Cancer 44 – 6 000 € à l’association coup de cœur d’Odysséa : Agir Nous espérons battre ce record en 2024. #ensembleonestencoreplusfort

Centre Ville Nantes 44000

0183965088 https://odyssea.info/