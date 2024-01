Waack Fever – Festival Hip Opsession Nantes, 29 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-29 21:00 – 03:30

Gratuit : oui Entrée libre

Danse. Jeudi 29 février 2024 de 22h à 3h30, le Waacking prend place au Rond-Point pour une soirée 100 % disco, co-produite par le collectif Ladies’Co ! Deux talentueux Djs, Naajet et Symraah, se succéderont aux platines. Leurs sets seront entremêlés d’initiations au Waacking et de shows du collectif Ladies’Co. Une fusion électrisante d’expériences sonores et visuelles à ne pas manquer. Le Waacking est né dans les années 70, dans les clubs disco de Los Angeles. C’est une danse qui a émergé de la communauté LgbtQi+ et racisée. C’est une danse de revendications, de liberté et de joie, toute en extravagance ! Expression chorégraphique porteuse de revendications, de liberté et de bonheur, elle se caractérise par une extravagance captivante. Amateurs et amatrices de club, c’est votre soirée. Préparez vous à entrer dans l’univers incandescent du Waacking et à faire briller ce dancefloor avec vos plus beaux habits de lumière ! Co-organisé par Pick Up Production et le collectif Ladies’Co Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024)

Ile de Nantes Nantes 44200

02 51 82 74 13 https://www.hipopsession.com/programmation/waack-fever/