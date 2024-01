Rushy + Naya Ali + XXFLY – Festival Hip Opsession Nantes, 28 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-28 20:30 –

Gratuit : oui Entrée libre

Concerts. Rushy : Rushy, figure montante de la scène musicale underground britannique, a marqué les esprits avec son premier succès « Trippidy Trap », accumulant 21 millions de streams sur Spotify. Son dernier morceau, « Pressure », sorti en juin 2023, est devenu viral sur TikTok avec 17 millions de streams en cinq mois. Ce titre met en lumière le talent en constante évolution de l’artiste et son style unique, dévoilant un aspect plus mature de sa musique. Naya Ali : Rappeuse d’origine éthiopienne établie à Montréal, Naya Ali arrive en 2017 comme un vent de fraîcheur sur la scène hip hop canadienne et ne cache pas ses ambitions internationales. Rapidement remarquée pour sa personnalité flambloyante et son flow sans pareil, l’artiste est capable de nous transporter d’un univers cinglant à un monde parfois sombre, parfois plus tranquille, mais toujours sans compromis. XXFLY : Dans l’effervescence du rap nantais, XXFLY émerge comme un collectif explosif de 6 rappeuses déterminées à marquer leur empreinte. Double C, Skarleina, Supa, Eris, Shadéblauc et Jomei apportent un vent de fraîcheur avec leurs lyrics, leur dégaine inimitable et un flow qui captive. Phonk, afromodern, trap ou old school, la palette musicale éclectique du collectif témoigne de son ouverture d’esprit et de sa volonté de repousser les frontières du hip hop. Co-organisé par Pick Up Production et l’Université de Nantes Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024) Ouverture des portes à 20h

Nantes Nord Nantes 44300

02 72 64 04 40 http://www.univ-nantes.fr/agendaPole https://www.hipopsession.com/programmation/rushy-naya-ali-xxfly/