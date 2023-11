Les petits secrets de Nantes – Visite guidée Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Les petits secrets de Nantes – Visite guidée Nantes, 11 février 2024, Nantes.

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)Réservation auprès de Nantes Tourisme :- www.nantes-tourisme.com- Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Visite guidée Le Voyage à Nantes.L’adage dit souvent que « le diable est dans le détail »…Ici les détails deviennent diablement bavards ! Évocation de personnages célèbres tels que Jules Verne ou la Duchesse de Berry, anecdotes ou faits d’histoire rocambolesques, pépites architecturales ou trésors méconnus : la visite sera source inépuisable de connaissances sur la ville. Durée : 2hLieu de rendez-vous : Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Centre-ville Nantes 44000

