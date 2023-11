Les quartiers du négoce au temps de la traite atlantique – Visite guidée Nantes, 3 février 2024, Nantes.

2024-02-03

Horaire : 14:30 16:30

10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Sur les traces du passé négrier de Nantes aux XVIIIe et XIXe siècles.Découverte des hôtels d’armateurs négriers, du quai d’où partaient les navires vers l’Afrique et les Antilles, des lieux symboliques comme la passerelle Schoelcher et le Mémorial de l’abolition de l’esclavage. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite. Aux dates suivantes, accès à un appartement du XVIIIe siècle :Vendredi 17 novembre 2023Vendredi 26 janvier 2024Vendredi 16 février 2024Vendredi 15 mars 2024

Centre-ville Nantes 44000