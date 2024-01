Jogging Party – Soirée Mobil Casbah Nantes, samedi 27 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 19:00 –

Gratuit : non 15 € / 10 € réduitPrix libre à partir de 22h Réservation : helloasso.com

Le collectif Mobil Casbah a pris l’habitude d’organiser une « party » au cœur de l’hiver, bien au chaud sous son chapiteau ! Après La DOUDOUNE Party, après La MOUMOUTE party, Mobil Casbah vous convie à La JOGGING PARTY ! Une soirée autour du voyage et de la musique avec les nouveaux spectacles « Tu me reconnais ? » de et par Diane Bonnot (cie Spectralex) et « YEKA » (cie La Frappée). Et, pour celles et ceux qui voudraient profiter un peu plus de la soirée : DJ Wonderbrazz (Yuna Le Braz). Événement sous chapiteau chauffé.Bar et restauration sur place (petits prix).

Doulon – Bottière Nantes 44300

https://www.mobilcasbah.fr/actualit%C3%A9s/